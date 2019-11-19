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أخبار العالم

ترامب: لم أقترف أي خطأ.. وأدرس الإدلاء بشهادتي في تحقيق العزل

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:51 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أ ش أ
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيدرس بعمق مسألة الإدلاء بشهادته كتابة أو شفهيًا في تحقيق العزل، الذي أطلقه الديمقراطيون ضده في مجلس النواب، على الرغم من رفضه المتكرر للتعاون مع لجنة التحقيق حتى الآن.

وكتب دونالد ترامب، في تغريدة على تويتر، "على الرغم من أنني لم أقترف أي خطأ، ولا أود أن أعطي مصداقية لتلك الادعاءات الكاذبة ، لكنني أحب الفكرة وسأبحثها لكي أجعل الكونجرس يعيد تركيزه مجددًا" ، حسبما أوردت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وجاءت تغريدة ترامب عقب دعوة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي له بمواجهة الشعب الأمريكي و الإدلاء شخصيًا بإفادته ، موضحة: "بإمكان الرئيس المثول أمام اللجنة (لجنة الاستخبارات في مجلس النواب التي تجري التحقيق) وقول الحقيقة كاملة التي يريد قولها ، أو تقديم إفادته خطيًا".

يُشار إلى أن البيت الأبيض وجه مسؤولين بالإدارة الأمريكية بعدم الامتثال للتحقيق، ولكن ليس واضحًا بعد، ما إذا كان ترامب سُيمثل أمام اللجنة للإدلاء بشهادته في تحقيق عزله.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أعلنت في سبتمبر أن المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بدأ تحقيقًا لعزل ترامب على خلفية الاشتباه في التماسه المساعدة من أوكرانيا في تشويه سمعة جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020.
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