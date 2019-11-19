ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز أن أسافر أو أعتمر دون أن يكون معي محرم.. الإفتاء ترد

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:52 ص
هل يجوز أن أسافر
هل يجوز أن أسافر أو اعتمر دون أن يكون معي محرم
Advertisements
محمود ضاحي
هل يجوز أن أسافر أو اعتمر دون أن يكون معي محرم؟، سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار.

وأجاب أمين الفتوى، أنه يجوز للمرأة أن تسافر وتعتمر بمفردها ودون محرم بشرط أن تكون مع مجموعة سيدات ذات ثقة تكون في أمان معهن لتأدية الحج أوالعمرة.

كما أوضح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المرأة لها الحق في السفر للعمرة أو الحج حال وجود أمن في سفرها وسكنها وسفرها وعودتها، مستشهدا بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم نه قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه: "فوالذي نَفسِي بيَدِه لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأمرَ حتى تَخرُجَ الظَّعِينةُ مِن الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالبَيتِ في غَيرِ جِوارِ أَحَدٍ» رواه أحمد، وقد خرجت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن للحج في عهد عمر مع عثمان بن عفان رضي الله عنهما ولم يكن معهن محرم

وقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه يشترط للمرأة الذاهبة لتأدية الحج أو العمرة أن يكون معها محرم، وهذا المنصوص عليه فى المملكة العربية السعودية.

وأضاف "عاشور" ، أن السبب في وجود محرم مع المرأة سواء فى الحج أو العمرة جاء لأمن الفتنة ولكن طالما أن المرأة برفقة أمنة أى لا تخاف على نفسها ومعها من يساعدها ـــــ إذا إحتاجت شيئا ـــــ فلا داعى للمحرم.

وتابع: "يجوز سفر المرأة للحج مع رفقة مأمونة عند أمن الفتنة وأمن الفتنة يُحدده الزمان والمكان ووسيلة السفر والرفقة فيه وحالة المرأة، إذ أنه أمر يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز تكرار العمرة في السفر الواحد .. الإفتاء توضح | فيديو

أريد أداء العمرة وزوجي يريد التأجيل.. الإفتاء تنصحها بهذا الأمر

هل يجب الوضوء بعد مصافحة النساء| دار الافتاء تفند أراء العلماء

هل يجوز للمرأة الذهاب إلى العمرة بدون محرم | شاهد رد أمين الفتوى

ترشيحاتنا

زوج يقتل طليقته وحبيبها ويطلق النار على نفسه .. تفاصيل مروعة

بسبب مصطفى محمد.. هجوم زملكاوي على أحمد بلال وتصريحات غاضبة من شوقي غريب

فيديوجراف| ناشطة كويتية تثير الجدل بسبب خادماتها

شاهد.. حارس شخصي ينقذ امرأة من الاغتيال على يد قاتل مأجور

بعد تصدرها جوجل.. 10 صور تبرز أناقة وجرأة أسماء الخمليشي

زواج مصلحة.. خبير إستراتيجي: قطر أنقذت الاقتصاد التركي من الانهيار..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لأول مرة بي إم دبليو الفئة السابعة الكهربائية تظهر في صور تجسسية.. صور

ملك أفريقي يهدي زوجاته 19 سيارة رولز رويس.. صور

بعد تصدرها جوجل.. 10 صور تبرز أناقة وجرأة أسماء الخمليشي