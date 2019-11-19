سامسونج تخطط لاستعادة مكانتها بهذه الخطوة .. تفاصيل

تخطط شركة سامسونج "Samsung"، لتخصيص خمس خطوط من إنتاجها من الهواتف الذكية للصين العام المقبل، الأمر الذي قد يساعدها في التنافس مع مصنعي الهواتف الذكية منخفضة التكلفة، مثل هواوي وشاومي، لكن هذه الاستراتيجية محفوفة بالمخاطر.



وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، تنقل سامسونج، التي أغلقت آخر مصنع صيني للهواتف الذكية في شهر أكتوبر، إنتاج بعض نماذج Galaxy A إلى متعاقدين، مثل شركة Wingtech، التي لا يعرف عنها الكثير خارج الصين.



وتوضح مصادر مطلعة على الأمر أن عملاقة التكنولوجيا في كوريا الجنوبية تخطط لشحن نحو 60 مليون هاتف صنع في الصين، من قبل ما يسمى بمصنعي التصميم الأصلي (ODM) العام المقبل من أصل ما مجموعه حوالي 300 مليون جهاز.



وتقوم Wingtech وغيرها من شركات (ODMs) بتصنيع هواتف للعديد من العلامات التجارية، بما في ذلك هواوي وشاومي وأوبو، مما يمنحهم وفورات لتقليل التكاليف، ويمكن للمتعاقدين المهرة تطوير وإنتاج هواتف جديدة منخفضة التكلفة بسرعة.



ويقول منتقدو استراتيجية سامسونج: "إنها تخاطر بفقدان السيطرة على الجودة وتقويض خبرتها في التصنيع من خلال الاستعانة بمصادر خارجية، وقد تساعد المنافسين من خلال منح المتعاقدين الكميات الإضافية التي يحتاجونها لخفض التكاليف بشكل أكبر للجميع".



ولا تستطيع سامسونج تحمل أزمة نوعية أخرى، حيث ألغت الشركة جهاز Galaxy Note 7 الرائد في عام 2016، بعد تقارير تفيد بأن الهواتف باهظة الثمن كانت تشتعل في النار وأخرت إطلاق هاتفها القابل للطي هذا العام بعد ظهور بعض العيوب على الشاشة.



ولكن في ظل ضعف الهوامش بالنسبة للهواتف الذكية منخفضة التكلفة، يقول الأشخاص المطلعون على استراتيجية سامسونج: "إنه ليس لديها خيار سوى اتباع المنافسين واستخدام مصنعي التصميم الأصلي ODMs الصينيين في تقليص التكاليف".



وقالت شركة سامسونج في بيان لوكالة رويترز: "إنها تصنع خطوطًا محدودة من الهواتف الذكية خارج مصانعها لتوسيع محفظتها الحالية وضمان إدارة فعالة في السوق، مع امتناعها عن تحديد عدد هواتفها المصنوعة بواسطة (ODMs)، وتوضيحها أن الكميات المستقبلية لم تحدد بعد".



وأشارت شركة الأبحاث Counterpoint: "إن بإمكان مصنعي التصميم الأصلي (ODMs) شراء جميع المكونات اللازمة للهواتف الذكية البالغ سعرها بين 100 و 250 دولارًا بسعر أقل بنسبة بين 10 و 15 في المئة من العلامات التجارية الكبرى التي لديها مصانعها في الصين".



وأوضح أحد المصادر المطلعة على الأمر: "إن Wingtech يمكنها الحصول على بعض الأجزاء بنسبة تقل عن 30٪ مما تدفعه Samsung Electronics في فيتنام، حيث يوجد بها ثلاثة مصانع تعمل على إنتاج الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية".



والجدير بالذكر أن شركة Wingtech بدأت في صنع أجهزة لوحية وهواتف لشركة Samsung في عام 2017، وهو ما يمثل 3٪ من هواتفها الذكية، ومن المتوقع أن تصل إلى 8٪ ، أو 24 مليون وحدة، هذا العام ، وفقًا لـ IHS Markit.