هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من الجوال.. سؤال يتردد كثيرًا لكن أغلب العلماء قالوا إنه ليس بمصحف وإنما هو جوال.. لو أن الإنسان أمسك الجوال بيده فإن الناس لايقولون إنه يمسك المصحف وإنما جوال، فإذا لايدخل الجوال في مسمي المصحف لا شرعًا ولا لغة، وبناء على ذلك يقرأ الإنسان منه بلا حرج، لكن وصي العلماء ألا يستبدل النظر في المصحف بالجوال.





كتاب الله تعالى سوف يرفع في آخر الزمان فيكون أول هجران القرآن هجران فتحه وتراكم الغبار عليه في المنازل وفي المساجد بسبب ان كل شخص قد خزن المصحف في جواله فلابد وأن نرتبط بالمصحف وان لانهمل النظر فيه فكل لأنه يوثر في القلب أكثر من تأثير الجوال.





هل قراءة القرآن من الجوال له نفس أجر المصحف

عظمة المصحف في القلب أعظم وأشد من عظمة الجوال فإن القلوب مقبلة على تعظيم المصاحف أعظم من تعظيم الجوال ولذلك لانهمل المصحف ولكن نهمل الجوال ولا نعطي أبناءنا المصاحف ولكن نعطي الجوال وحتي في الصغر يلعبون بالجوال أمام أعين آبائهمن ولايمسكون المصحف، كما أن القراءة من المصحف لا تجد فيها انقطاع أن تقرأ من اول الصفحة إلى آخرها، لكن القراءة من الجوال أحيانا كثيرة يقطع الشحن فيصرفك عن القراءة أو رسالة او اتصال فتصرفك عن القراءة وأما من المصحف تكاد تكون غير موجودة لمن حرص على القراءة





حكم قراءة الحائض القرآن



