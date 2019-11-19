ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: عمرو واكد باع وطنه واشترى التحالف مع الكيان الصهيوني.. فيديو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:47 م
عمرو واكد وملكة جمال
عمرو واكد وملكة جمال الكيان الصهيوني
Advertisements
عمرو ممدوح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن عمرو واكد أثبت أنه يكره الكيان الصهيوني تماما، إلى أن أتت ممثلة إسرائيلية "ملكة جمال الكيان الصهيوني" لتعرض عليه التمثيل معها، فقبل العرض.

وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن عمرو واكد أكد في عام 2014 رفضه المشاركة في أي عمل فني يشارك فيه أي شخص ينتمي للكيان الصهيوني.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن عمرو واكد شخص باع وطنه واشترى التحالف مع الكيان الصهيوني، والمواقف تكشف دائما حقيقة عمرو واكد وأمثاله، مشيرا إلى أن عمرو واكد حاليا يوافق على التطبيع دون أي غضاضة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جلبت له العار.. ماذا بين ملكة جمال إسرائيل وعمرو واكد ؟

ترشيحاتنا

سيد عبد الحفيظ يكشف حجم إصابة آجاي

فيديوجراف| تعرف على سن منى زكى في عيد ميلادها

بتوصية من محمد صلاح.. جنش يتوجه إلى إسبانيا

آمن ورخيص .. زيت طبيعي خارق يجعل الأسنان ناصعة البياض

بالساعة .. الكاف يعلن الموعد الرسمى لموقعة الأهلى والنجم الساحلي

عصابة تقتحم منزلًا وتستولى على مجوهرات بـ2 مليون جنيه إسترليني.. شاهد

AdvertisementS

ادعولي .. سالي فؤاد تعلن انفصالها عن زوجها

اخبار الرياضة.. الموت يفجع عمرو السولية.. طوارئ في الزمالك.. ومداعبة غامضة من تركي آل الشيخ

احتكار bein sports يتبخر.. كيف تشاهد مباراة منتخب مصر الأوليمبي وجنوب إفريقيا مجانا

5 متهمين والساعة بـ3000 جنيه.. تفاصيل ضبط شبكة شواذ في القاهرة

لممارسة الجنس السادي .. فيديوهات لـ حفلات الشذوذ وكرابيج وكلابشات بحوزة شبكة شواذ القاهرة

استعدوا للبرد.. الأرصاد السعودية على خطى القاهرة

واقعة طفلى السلم.. زوجة المطرب الشعبي تفجر مفاجآت جديدة أمام نيابة طنطا.. صور

الزمالك يرفض قطر.. الكاف يحسم موعد ومكان إقامة السوبر الإفريقي الخميس

أثناء رحلة لـ دير مارمينا .. إصابة 27 شخصا في حادث تصادم بين أتوبيسين بالإسكندرية

الطريق إلى طوكيو .. كوت ديفوار أول المتأهلين عقب الفوز على غانا بركلات الترجيح

زوجان يكتشفان خزنة سرية في منزلهما بالصدفة.. وما بداخلها صادم

رضا عبدالعال يطالب بإقالة حسام البدري من تدريب المنتخب ويرشح البديل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفلام يحب محمد صلاح مشاهدتها.. تعرف عليها

هنتعشي ايه النهاردة.. ساندوتش توست مقلي وسلطة بطاطس ألمانية وميلك شيك فراولة

مجاويش .. رمال ناعمة ومياه صافية .. جزيرة ساحرة تمتلك نظاما بيئيا فريدا