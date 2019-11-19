أحمد موسى: عمرو واكد باع وطنه واشترى التحالف مع الكيان الصهيوني.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عمرو واكد أثبت أنه يكره الكيان الصهيوني تماما، إلى أن أتت ممثلة إسرائيلية "ملكة جمال الكيان الصهيوني" لتعرض عليه التمثيل معها، فقبل العرض.



وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن عمرو واكد أكد في عام 2014 رفضه المشاركة في أي عمل فني يشارك فيه أي شخص ينتمي للكيان الصهيوني.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن عمرو واكد شخص باع وطنه واشترى التحالف مع الكيان الصهيوني، والمواقف تكشف دائما حقيقة عمرو واكد وأمثاله، مشيرا إلى أن عمرو واكد حاليا يوافق على التطبيع دون أي غضاضة.

