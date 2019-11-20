مدارس القاهرة تتلقى تعليمات عاجلة لتجنب انتشار الالتهاب السحائي

تلقت جميع مدارس محافظة القاهرة ، تعليمات رسمية من إدارة الأزمات والكوارث بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، لضمان تفادي إصابة الطلاب بالامراض الناتجة عن تغيير الفصول مثل (الالتهاب السحائي ).





حيث شددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في خطاب رسمي مرسل لجميع المدارس ، على ضرورة تجهيز غرف عزل بكل مدرسة ، وتعقيم الفصول والتأكد من نظافتها وتهويتها .





كما تم التشديد على مديري المدارس بضرورة دعوة ذوي الخبر في المجال الصحي بالتنسيق مع الصحة المدرسية لعمل ندوات صحية تثقيفية بالمدارس التابعة ، ونشر الوعي الصحي بين الطلبة من خلال الإذاعة المدرسية والنشرات الخاصة بالتوعية.



