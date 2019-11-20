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تعليم

مدارس القاهرة تتلقى تعليمات عاجلة لتجنب انتشار الالتهاب السحائي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:22 ص
مدارس القاهرة تتلقى
مدارس القاهرة تتلقى تعليمات عاجلة لتجنب انتشار الالتهاب السح
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ياســـمين بدوي
تلقت جميع مدارس محافظة القاهرة ، تعليمات رسمية من إدارة الأزمات والكوارث بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، لضمان تفادي إصابة الطلاب بالامراض الناتجة عن تغيير الفصول مثل (الالتهاب السحائي ).

حيث شددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في خطاب رسمي مرسل لجميع المدارس ، على ضرورة تجهيز غرف عزل بكل مدرسة ، وتعقيم الفصول والتأكد من نظافتها وتهويتها .

كما تم التشديد على مديري المدارس بضرورة دعوة ذوي الخبر في المجال الصحي بالتنسيق مع الصحة المدرسية لعمل ندوات صحية تثقيفية بالمدارس التابعة ، ونشر الوعي الصحي بين الطلبة من خلال الإذاعة المدرسية والنشرات الخاصة بالتوعية.

وتم التأكيد أيضا على ضرورة موافاة إدارة الأزمات والكوارث بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بكافة الحالات المصابة والإجراءات التي اتخذت لمعالجتها والوقاية مع ذكر الاسم والصف الدراسي.

جدير بالذكر أن مرض الالتهاب ، هو احد الامراض التي تصيب الاغشية المحيطة بالدماغ والنخاع الشوكي بسبب عدوى بكتيرية او فيروسية ، وظهور أعراض تتمثل في : صعوبة التركيز ، وتيبس الرقبة ، والصداع مصحوبا بالغثيان والقئ والنعاس ، وارتفاع درجة حرارة الجسم ، وحساسية للضوء .

وعند ظهور هذه الاعراض على أي طالب في أي مدرسة يجب عزله فورا و نقله للمستشفى بعد استدعاء ولي الأمر ، وذلك لتجنب العدوى وانتشارها .
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