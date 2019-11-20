مدارس القاهرة تتلقى تعليمات عاجلة لتجنب انتشار الالتهاب السحائي

تلقت جميع مدارس محافظة القاهرة ، تعليمات رسمية من إدارة الأزمات والكوارث بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، لضمان تفادي إصابة الطلاب بالامراض الناتجة عن تغيير الفصول مثل (الالتهاب السحائي ).
حيث شددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في خطاب رسمي مرسل لجميع المدارس ، على ضرورة تجهيز غرف عزل بكل مدرسة ، وتعقيم الفصول والتأكد من نظافتها وتهويتها .
كما تم التشديد على مديري المدارس بضرورة دعوة ذوي الخبر في المجال الصحي بالتنسيق مع الصحة المدرسية لعمل ندوات صحية تثقيفية بالمدارس التابعة ، ونشر الوعي الصحي بين الطلبة من خلال الإذاعة المدرسية والنشرات الخاصة بالتوعية.
وتم التأكيد أيضا على ضرورة موافاة إدارة الأزمات والكوارث بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بكافة الحالات المصابة والإجراءات التي اتخذت لمعالجتها والوقاية مع ذكر الاسم والصف الدراسي.
جدير بالذكر أن مرض الالتهاب ، هو احد الامراض التي تصيب الاغشية المحيطة بالدماغ والنخاع الشوكي بسبب عدوى بكتيرية او فيروسية ، وظهور أعراض تتمثل في : صعوبة التركيز ، وتيبس الرقبة ، والصداع مصحوبا بالغثيان والقئ والنعاس ، وارتفاع درجة حرارة الجسم ، وحساسية للضوء .
وعند ظهور هذه الاعراض على أي طالب في أي مدرسة يجب عزله فورا و نقله للمستشفى بعد استدعاء ولي الأمر ، وذلك لتجنب العدوى وانتشارها .