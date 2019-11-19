المالية: استطعنا تحجيم العجز والدين.. وفائض أولى لأول مرة.. فيديو

قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية بوزارة المالية، إننا لدينا مستهدفات مالية متوسطة الأمد، مضيفة:" استطعنا تحجيم العجز والدين ولأول مرة يكون هناك فائض أولي وتغطية الإيرادات والمصروفات".



وأضافت عيد في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، :" نحن نستكمل الإجراءات لتحقيق معدل عجز أقل من 7.2%، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة وجذب البيئة الاستثمارية لزيادة الإنتاجية بما يزيد النشاط الاقتصادي:.



وتابعت سارة عيد:" يجب توجيه الخطة الاستثمارية من أجل الانتهاء من المشروعات التي يجري العمل بها بالتنسيق مع وزارة التخطيط".



وأكملت سارة عيد:" يجب توفير 10% للصيانة للحفاظ على أصول الدولة، وألا تكون ترقيات إلا بالكفاءة الإنتاجية".

