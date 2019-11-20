سقط من 4 أدوار داخل سفينة.. وفاة أمريكي خلال عودته من رحلة سياحية

انتهت نزهة عائلية لطيفة لأب وأم مع طفليهما التوأم بحادث مروع، حيث عادت الأسرة منكوبة بعد وفاة الأب بشكل غريب، حيث سقط فجأة من شرفة بالطابق التاسع بإحدى السفن.





وتوفي "برايان رايس" بعد سقوطه من شرفة على السطح التاسع لسفينة كرنفال هوريزون السياحية أثناء عودتها إلى ميامي، بولاية فلوريدا الأمريكية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وسقط "رايس" الذي كان مسافرًا على متن السفينة مع زوجته ديان ، من الطابق التاسع بالسفينة للطابق الخامس، ليعانى من إصابة شديدة بسبب قوة الصدمة لم يستطع يتحملها.





ويقول شهود إن زوجة رايس كانت تقف إلى جانبه في أثناء سقوطه، ثم هرعت على السلالم، لتلحق به، ولكن الشكوك تدور حول وقوع مشاجرة بينهما أدت إلى فقدان وعيه وسقوطه.



