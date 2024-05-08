اتهامات كاذبة.. موسكو تهاجم لندن بعد طرد الملحق الدفاعي الروسي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستقدم ردًا صارمًا ومدروسًا على تصرفات لندن الأخيرة ضد روسيا.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت زاخاروفا: "لقد حذرنا لندن مرارًا وتكرارًا من أن أي تصرفات غير ودية ستلقى ردًا متناسبًا لا مفر منه. سيكون رد فعلنا صارمًا ومدروسًا".

وأضافت أن لندن قررت استخدام "الأكاذيب الواضحة لتبرير الإجراءات المناهضة لروسيا المعلنة في 8 مايو الجاري، بما في ذلك طرد الملحق العسكري في السفارة الروسية في لندن، وسحب الوضع الدبلوماسي من عدد من العقارات المملوكة لنا بمزاعم وجود "أثر روسي" في حريق مستودعات تجارية في ضواحي العاصمة البريطانية".

وأعربت السفارة الروسية في لندن، اليوم الأربعاء، عن أسفها إزاء تقويض لندن لما تبقى من العلاقات مع موسكو خلال فترة التوتر الدولي الحاد، وذلك بعد فرضها إجراءات تقييدية ضد روسيا.

وجاء في بيان السفارة الذي أصدرته تعليقًا على اتخاذ لندن عددًا من القرارات المسيئة للعلاقات بين البلدين: "من المؤسف للغاية، أنه في وقت التوتر الدولي الحاد، حيث يكون الحوار مهمًا بشكل خاص لمنع المزيد من التصعيد، تواصل لندن إبداء مظاهر العداء وتقويض العلاقات المتبقية (مع موسكو)".