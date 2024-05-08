الأول في مسابقة القرآن : الأزهر قبلة طالب العلم ومصدر الوسطية والاعتدال |فيديو

قال طه البكري الفائز بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم التي نظمتها جمعية أبو العينين الخيرية، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، فرع الأصوات الحسنة، إن مؤسسة الأزهر الشريف مؤسسة عالمية مشهود لها بالاعتدال وهي قبلة طالب العلم.

الأزهر قبلة طالب العلم ومصدر الاعتدال

وأشار البكري الوافد اليمني وأحد خريجي كلية أصول الدين قسم العقيدة بجامعة الأزهر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إلى أنه يدرس حاليًا في مرحلة الدراسات العليا وأن دور الأزهر لا يخفى على أحد فهو قبلة العلم وهو الذي يصدر العلم بالمنهج الوسطي المعتدل، وأهل السنة دون غلو أو تطرف أو عنصرية مذهبية أو تشدد.

وشدد الفائز بالمركز الأول فرع الأصوات الحسنة: يجب على قارئ القرآن وحافظه أن يؤثر على حياته بالإيجاب، وهذا شأن الكتاب الحكيم.

وجاءت أسماء الفائزين في المسابقة كالتالي:

وكرمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومؤسسة أبو العينين الخيرية، الإثنين 29 إبريل، الفائزين في المسابقة الرمضانية السنوية في حفظ القرآن الكريم للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف؛ تشجيعًا لهم على حفظ كتاب الله تعالى.

حفظ القرآن الكريم كاملًا

محمد البر من إندونيسيا

هدينيو عبد الماجد

محمد بشير عمر كثير النيجر

إدريس جدهم دنا نيجيريا

كواندا بوبكار بوركينا فاسو

نصف القرآن الكريم

محمد شريف حسن بنجلادش

محمد ساميجولين عصمت روسيا

منى عبدالحكيم محمد كندا

رحمة الله روسيا

الأصوات الحسنة

إبراهيم سليمان كاووا نيجيريا

محمد فرقان بن محمد ضمير باكستان

خالد إبراهيم ثاني نيجيريا

جهاد كرنياوان ايوب أندونيسيا

آدم اونجا محمد تركيا

طه أحمد محمد بكري اليمن

علي حسن عباس الفلبين

تنوير احمد بنجلادش

أحمد الله ظفر خان أفغانستان

محمد شاهد حسن بنجلادش

أحمد محسن سالم اليمن

أشرف الزمان بنجلادش

سفيان عمر جيغا نيجيريا

أبوبكر محمد إدريس نيجيريا

الرئيس السيسي يحب القرآن وأهله ونحن داعمون له

من جانبه، قال الشيخ مصطفى عزت، المدير التنفيذي لمؤسسة أبو العينين الخيرية، إن حفل تكريم الطلاب الوافدين من حفظة كتاب الله تعالى اليوم بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر يمثل طابعًا خاصًا، نظرًا لكونهم يمثلون مشروع سفير لمصر والأزهر.

وأوضح عزت في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، على هامش تكريم الفائزين بالمسابقة القرآنية التي نظمتها المؤسسة بالتعاون مع رابطة الخريجين، أن الطلاب الوافدين يأتون ليتعلموا الوسطية، وحفظ القرآن الكريم، لافتًا : «هذه هي مصر التي قال عنها الشيخ الشعراوي بأنها صدرت علم القرآن إلى الدنيا بأسرها، فقدر لبلدنا أن تكون بلد الأزهر الذي يقوم على تعليم القرآن والعلم الشرعي».

وأشار إلى أن في مصر طلبة من 30 دولة إفريقية وغيرها، يحصلون على الإجازة من الأزهر الشريف، ويعودون لبلادهم سفراء بالرسالة الوسطية السمحة، لذلك نحن حريصون على دعمهم.