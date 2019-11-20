سقوط لصين سرقا سيارة من صاحب شركة بالأميرية

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط لصين سرقا سيارة من صاحب شركة بالأميرية .



تبلغ لقسم شرطة الأميرية من صاحب شركة للتوريدات قرر باكتشافه سرقة سيارة ملكه ربع نقل حال توقفها بشارع كمال الدين حسين مدينة الفردوس ـ دائرة القسم ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة .



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها سائق وعاطل ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما حال استقلالهما سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية والمستخدمة في ارتكاب الواقعة .



واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " المفتاح المصطنع " ، تم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بقطعة أرض فضاء كائنة بمنطقة عزبة النخل ـ دائرة قسم شرطة المرج