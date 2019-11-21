جوجل تطرح ميزة جديدة لمستخدمي Google Photos

طرحت شركة جوجل "Google" الأمريكية، تحديثا جديدا لتطبيق الصور المملوك لها "Google Photos"، وذلك من خلال متصفح الإنترنت على سطح المكتب، والذى توفر من خلاله ميزة لتعديل الأفلام لمستخدمي التطبيق على منصة الأندرويد و iOS.



وبحسب ما ذكره موقع "أندرويد بوليس" التقني، قد سبق وأن أضافت شركة "جوجل" ميزة تعديل الفيديو المتطورة في تطبيق صور جوجل على منصة الأندرويد خلال العام الماضي، إلي جانب ميزة البحث المبهرة للعثور على الصور عن طريق النصوص الموجودة في الصور.



وتأتي الميزة الجديدة لتطبيق Google Photos على متصفح الويب، مع جدول زمني لتحرير الأفلام، كما تختلف ميزة محرر الفيديو على المتصفح عن نفس ميزة في تطبيق هواتف أندوريد.



ويمكن الآن لمستخدمي خدمة صور جوجل على المتصفح إضافة مقاطع الفيديو، والصور الحية في الجدول الزمني لتعديل الفيديو، كما تدعم الميزة تغيير الموسيقي.



يذكر أن شركة جوجل الأمريكية أطلقت ميزة البحث عن النصوص في "صور جوجل" في شهر أغسطس الماضي، حيث تتيح الميزة لمستخدميها البحث بين الآلاف الصور من خلال النص الذي يظهر داخل الصور ولقطات الشاشة، الميزة متاحة لمستخدمي هواتف أندرويد ومستخدمي نسخة الويب.