ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

جوجل تطرح ميزة جديدة لمستخدمي Google Photos

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
Google Photos
Google Photos
Advertisements
شيماء عبد المنعم
طرحت شركة جوجل "Google" الأمريكية، تحديثا جديدا لتطبيق الصور المملوك لها "Google Photos"، وذلك من خلال متصفح الإنترنت على سطح المكتب، والذى توفر من خلاله ميزة لتعديل الأفلام لمستخدمي التطبيق على منصة الأندرويد و iOS.

وبحسب ما ذكره موقع "أندرويد بوليس" التقني، قد سبق وأن أضافت شركة "جوجل" ميزة تعديل الفيديو المتطورة في تطبيق صور جوجل على منصة الأندرويد خلال العام الماضي، إلي جانب ميزة البحث المبهرة للعثور على الصور عن طريق النصوص الموجودة في الصور.

وتأتي الميزة الجديدة لتطبيق Google Photos على متصفح الويب، مع جدول زمني لتحرير الأفلام، كما تختلف ميزة محرر الفيديو على المتصفح عن نفس ميزة في تطبيق هواتف أندوريد.

ويمكن الآن لمستخدمي خدمة صور جوجل على المتصفح إضافة مقاطع الفيديو، والصور الحية في الجدول الزمني لتعديل الفيديو، كما تدعم الميزة تغيير الموسيقي.

يذكر أن شركة جوجل الأمريكية أطلقت ميزة البحث عن النصوص في "صور جوجل" في شهر أغسطس الماضي، حيث تتيح الميزة لمستخدميها البحث بين الآلاف الصور من خلال النص الذي يظهر داخل الصور ولقطات الشاشة، الميزة متاحة لمستخدمي هواتف أندرويد ومستخدمي نسخة الويب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستوحاة من فيسبوك.. جوجل تضيف ميزة جديدة لتطبيق الصور

مستوحاة من Waze.. جوجل تضيف ميزات جديدة لـ Google Maps

حيلة ذكية لتشغيل ميزة الـ dark mode على متصفح كروم

حفاظا على خصوصية مستخدميها.. جوجل تضيف ميزة جديدة لتطبيق الخرائط

جوجل تطرح ميزة جديدة للأندرويد وتحرم الآيفون منه

أخبار التكنولوجيا.. جوجل تطلق تحديثًا جديدًا يحمي هاتف الأندرويد من الاختراق.. وثغرة أمنية خطيرة بمتصفح Chrome

ترشيحاتنا

انتي بتصغري.. الجمهور يتغزل في لميس الحديدي بعد ظهورها بالقاهرة السينمائي

ربيع ياسين: المنتخب الأولمبي يحتاج صلاح وتريزيجيه وجمعة في طوكيو 2020

3 آلاف الدولار بعد الخصم | فستان رانيا يوسف يثير الجدل فى مهرجان القاهرة السينمائى

تعثر أولى صفقات الزمالك خلال الميركاتو الشتوي .. اقرأ التفاصيل

شاهد ما فعلته علبة سجائر واحدة في اليوم لـ رئة رجل.. صور

أبرزها الدبابات والمقطورات.. تعرف على منتجات مصنع 200 الحربي

AdvertisementS

شيما الحاج تثير الجدل في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن .. صور

أفعى الكوبرا العربية تغدر بمدربها وتفتك بذراعه أمام الجمهور بالسعودية.. صور

اخبار الفن .. طرد سما المصري من القاهرة السينمائي .. أول ظهور لزوجة حسين فهمي .. سر غياب عادل إمام

انتقادات حادة .. سما المصري تتعرض لهجوم عنيف بسبب الطرحة والفستان الجريء

أنا مركز في البطولة .. عبدالرحمن مجدي يوجه رسالة اعتذار لـ جماهير الأهلي

هل انتهى ملك اليمين في الإسلام .. الإفتاء توضح حكم من يعاشر خادمته على أنها من العبيد .. فيديو

الهارب محمد علي يعترف بتمويله من الجماعات الإرهابية

15 فائدة لتناول الموز الأسود

ابتعدن عن العري | نجمات تميزن بإطلالاتهن المحتشمة أبرزهن لقاء الخميسى و هبة مجدى

هنا الزاهد وأيتن عامر.. فساتين النجمات تكشف فقدان الوزن.. من الأكثر رشاقة؟

بالأحمر الناري وحذاء غريب .. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار

بين الجراءة و الغرابة والأناقة.. 7 فساتين حديث السوشيال ميديا أبرزها لـ رانيا يوسف وهنا الزاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. شاهد إطلالات زوجات النجوم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بعد خسارة وزنها.. أيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها بفستان أنيق

أفعى الكوبرا العربية تغدر بمدربها وتفتك بذراعه أمام الجمهور بالسعودية.. صور