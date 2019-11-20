ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

Tazkarti .. تذكرتى تعلن شروط حضور الجماهير نهائى أمم أفريقيا تحت 23 سنة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:13 م
Tazkarti
Tazkarti
Advertisements
يسرى غازى
أعلنت شركة تذكرتي عن تفاصيل وشروط حضور المشجعين فى نهائى أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى.

وطالب الشركة الجماهير بالتعاون والالتزام بالنظام المتبع حفاظا على الأرواح و الظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمصر.

ويواجه منتخب مصر الأوليمبي تحت قيادة شوقى غريب المدير الفني، نظيره كوت ديفوار على ملعب ستاد القاهرة، فى تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبلة، فى نهائى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة فيما يواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره الغاني لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع بالبطولة، فى الرابعة عصر الجمعة المقبل .

وأكدت شركة تذكرتي، إنه لن يُسمح في المباراة النهائية بحضور أي مشجع بدون بطاقة المشجع " والتذكرة مجتمعين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توافد الجماهير المصرية إلى حفل افتتاح امم افريقيا تحت 23 عاما| شاهد

تذكرتي تعود من جديد | المنظومة الآمنة للجماهير المصرية

الجماهير تقدم ملحمة في فوز مصر على الكاميرون برعاية تذكرتي | شاهد

تنبيه هام من "تذكرتي" بشأن مباراتي نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما

حضور جماهيري مكثف لمباراة مصر الأولمبي وجنوب أفريقيا فى أمم أفريقيا

تذكرتي| حضور نهائي مصر وكوت ديفوار بالتذكرة والفان أي دي "مجتمعين"

ترشيحاتنا

فستان ساحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي .. فيديو

صلى الظهر واغتصبها.. التفاصيل الكاملة لقتل عجوز الاسكندرية على يد نجار الموبيليا

بفستان بسيط .. زوجة أحمد داوود تستعرض أناقتها فى مهرجان القاهرة السينمائى

بشرى سارة لجماهير الزمالك | تفاصيل

ليلة تألق فيها النجوم.. 50 صورة من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

بـ كب أسود.. درة بإطلالة غريبة في أحدث ظهور لها تدعو للأمل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريش .. مى عمر تتزين بإطلالة لافتة فى افتتاح مهرجان القاهرة

بنطلون بـ بطانة .. إطلالة كلاسيكية لـ عبير صبرى فى افتتاح القاهرة السينمائي | شاهد

فساتين جريئة.. 5 نجمات أثرن الجدل في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي