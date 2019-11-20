Tazkarti .. تذكرتى تعلن شروط حضور الجماهير نهائى أمم أفريقيا تحت 23 سنة

أعلنت شركة تذكرتي عن تفاصيل وشروط حضور المشجعين فى نهائى أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى.



وطالب الشركة الجماهير بالتعاون والالتزام بالنظام المتبع حفاظا على الأرواح و الظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمصر.



ويواجه منتخب مصر الأوليمبي تحت قيادة شوقى غريب المدير الفني، نظيره كوت ديفوار على ملعب ستاد القاهرة، فى تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبلة، فى نهائى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة فيما يواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره الغاني لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع بالبطولة، فى الرابعة عصر الجمعة المقبل .



وأكدت شركة تذكرتي، إنه لن يُسمح في المباراة النهائية بحضور أي مشجع بدون بطاقة المشجع " والتذكرة مجتمعين.

