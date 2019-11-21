تفاصيل قرض بنك الإمارات دبي الوطني مصر لتطوير مول العرب

وقّعت شركة مراكز، الشركة المصرية التابعة لمجموعة فواز الحكير، كبرى الشركات المتخصصة في تطوير المولات التجارية في الشرق الأوسط، عقد قرض طويل الأجل، مع بنك الامارات دبي الوطني مصر بقيمة 395 مليون جنيه بهدف تطوير المرحلة الجديدة من مول العرب. يُستخدم القرض في تمويل التوسعات الخاصة بمول العرب التي من ضمنها متجر ايكيا IKEA الكائن بالمول و البالغ مساحته التأجيرية 22،000 متر مربع.



وتعليقًا على ذلك، يقول السيد/ باسل رمزي - الرئيس التنفيذي لشركة مراكز: " إننا سعداء بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني بإعتباره أحد أهم البنوك العاملة في مصر مما يعكس الثقة الكبيرة التي تضعها البنوك المصرية في شركة مراكز وشركاتها التابعة، ويؤكد أننا نسير بخطى ثابتة في سبيل تنمية أكبر محفظة للمولات التجارية في مصر طبقًا لأعلى المعايير العالمية. كما أن هذا القرض يمثل خطوة هامة لدعم تنفيذ التوسعات المستهدفة والتي تأتي ضمن خطة مراكز الاستثمارية في السوق المصري والتي تتخطى قيمتها 17 مليار جنيه."



ويضيف رمزي: "لقد حققت علامة أيكيا التجارية نجاحًا منقطع النظير منذ إنطلاقها في مصر. ولهذا فإنّ افتتاح أيكيا في مول العرب سيساهم في إثراء تجربة التسوق في منطقة غرب القاهرة بأكملها، كما أنه سيعزز من مكانة مول العرب بإعتباره أهم وجهات التسوق الراقية في مصر. إنّ اختيار أيكيا لمول العرب لإفتتاح ثاني متاجره في مصر يؤكد نجاح خططنا الطموحة للتوسع في السوق المصري، واستثماراتنا الكبيرة في تطوير وتوسعة مول العرب. وخير دليل على ذالك النجاح المنقطع النظير الذي حققه متجر ايكيا المؤقت المتواجد حاليًا بمول العرب والذي فاق نجاحه كل التوقعات.



ومن جانبه علق السيد/عمرو عزب -رئيس قطاع الائتمان ببنك الامارات دبي الوطني-مصر: "إن توفير مثل هذه التسهيلات الائتمانية يأتي في إطار رغبة البنك في التوسع في تمويل المشروعات الكبرى بالسوق المصري كجزء من استراتيجيته الرامية للتوسع في كافة القطاعات الاقتصادية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك الداعمة للاقتصاد المصري، وتعكس سياسة مجموعة بنك الامارات دبي الوطني التوسعية بمصر عقب الاستحواذ على بنك بى ان بى باريبا مصر عام 2013، حيث نجح البنك في مضاعفة حجم محفظة قروض الشركات بمتوسط معدل نمو تراكمي سنوي بمقدار 44% من خلال التركيز على تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية."