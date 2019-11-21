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فساتين متشابهة .. هنا شيحة وريهام عبد الغفور يثيران الجدل فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى.. من الأجمل؟

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:44 ص
هنا شيحة و ريهام
هنا شيحة و ريهام عبد الغفور
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة هنا شيحة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها خلال مشاركتها فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ41.

ظهرت هنا شيحة فى الصور بإطلالة بسيطة غير مبالغ فيها، حيث ارتدت فستانا طويلا من Zeina Hosny، واتسم التصميم بموضة الكتف الواحد، كما تميز بقماش الستان الناعم.

واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها، فيما بدت بخصلات شعرها القصير المنسدل على كتفيها، وتزينت ببعض المجوهرات الراقية.

وصادف أن ارتدت الفنانة ريهام عبد الغفور فستانا فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة أيضا، بنفس لون فستان هنا شيحة و تصميم مشابهة بدرجة كبيرة إلى له.
فساتين متشابهة .. هنا شيحة وريهام عبد الغفور يثيران الجدل فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى.. من الأجمل؟
فساتين متشابهة .. هنا شيحة وريهام عبد الغفور يثيران الجدل فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى.. من الأجمل؟
فساتين متشابهة .. هنا شيحة وريهام عبد الغفور يثيران الجدل فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى.. من الأجمل؟
فساتين متشابهة .. هنا شيحة وريهام عبد الغفور يثيران الجدل فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى.. من الأجمل؟
فساتين متشابهة .. هنا شيحة وريهام عبد الغفور يثيران الجدل فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى.. من الأجمل؟
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