بعد واقعة التنمر.. رامي رضوان: ننتظر جون جالسا بجانب الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب

علق الإعلامي رامي رضوان على واقعة التنمر التي تعرض لها الشاب السوداني جون من قبل مجموعة من الشباب قائلا: «الموضوع ليس له علاقة بالاطفال الصغار، ولكن هناك لافتة طيبة من إدارة منتدى شباب العالم للطفل جون لحضوره المنتدى.



وقال رامي رضوان خلال برنامج «مساء DMC» المذاع على قناة «DMC» إن الجميع كان سعيد بدعوة الطفل جون لمنتدى شباب العالم، موضحا أن الجميع منتظر «جون» جالسا بجانب الرئيس السيسي في المؤتمر في إحدى الجلسات.



وأوضح رامي رضوان أن حضور الطفل جون أقل شئ يمكن أن يقدم له بعد واقعة التنمر، حتى يعلم الجميع بان هذا الامر غير مقبول والكل غير راض عما يحدث، مؤكدا أن كثير من المصريين تقدموا الاعتذار لاسرة الطفل جون.



وأشار إلى أن والد جون قرر التنازل عن المحضر الذي أقامه ضد الشباب المتنمر، والشعب السوداني والمصري أشقاء، لذلك لا نريد اي مشاكل والأمر في النهاية خلاف بين شباب.



وتابع قائلا «اللي غلط المفروض يتحاسب، والتسيب والطبطبة وكلمة معلش بتودي في داهية، ولكن النيابة مازالت تجري التحقيقات في الأمر».