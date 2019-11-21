لحظة دهس طفل فجأة خلال تصوير فيديو عن مخاطر الطرق.. وردة فعل غريبة منه

بمجرد أن يضرب الجرس معلنًا عن موعد الخروج من المدرسة تجد الطلاب قد انتشروا في الشوارع أمام المدارس مما يعرضهم لأخطار الطرق وحوادث السيارات، ويبدو أن هذه الظاهرة تتكرر في عدد كبير من الدول.



حيث وقفت ولية أمر بسيارتها مقابل إحدى المدارس التي وقعت بين تقاطع طرق وقد ملئت السيارات الشوارع جيئة وذهابًا، وبينما هي تقدم النصائح لأولياء الأمور من خلال حسابها الشخصي وقعت الكارثة.



لم تنتبه ولية الأمر ولا أي ممن كانوا في الشارع للواقعة التي ظهرت في الفيديو، فبينما هي تقسم بأن تواجد الطلاب منهم الأطفال في الشوارع بهذا الشكل يعرضهم للمخاطر، فجأة دهست سيارة أحد الأطفال وهو يحاول عبور الشارع وحده.



كانت السيارة عالية من نوع "سكويا" بينما بدا الطفل في الصف الأول الابتدائي لذا لم يره السائق ونزل الطفل تحت السيارة التي عبرت من فوقه واستكملت طريقها كأن شيئًا لم يحدث.



لم تلحظ حتى السيدة التي كانت تصور الفيديو محذرة من مخاطر الحوادث والشغب التي يتسبب بها الطلاب على الطرق، وبعد مرور السيارة وقف الطفل ذو الجسم الضئيل واستكمل عبور الشارع حيث يبدو أنه لم يتأذى كثيرًا.



أثار مقطع الفيديو صدمة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي متفاعلين مع دعوة ولية الأمر "بضرورة الحذر من وجود الأطفال على الطرق بمثل هذا الشكل، وتسببهم في وقوع شغب وحوادث أسرهم في غنى عنها".