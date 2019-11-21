الهارب محمد علي يعترف بتمويله من الجماعات الإرهابية

كشفت قناة أكسترا نيوز، في تقرير لها الجهل الذي يعيش فيه، المقاول الهارب محمد على.



حيث أوضحت القناة أن الإرهابي الهارب، اعترف بتلقيه أموالا من أجل تدشين حملات تحريضية على مصر، وبكلامه يثبت أنه أداة لجماعة الإخوان والدول الراعية للتنظيمات الإرهابية لنشر الفوضى والأكاذيب ضد مصر.



وقد ركزت قناة إكسترا نيوز خلال بعض التقارير التى عرضت، وأجزاء من كلمته الأخيرة، أنه يمول من قبل الجماعات الإرهابية.

واستعرضت القناة اعترافات المقاول محمد على خلال المؤتمر الذى عقده فى العاصمة البريطانية لندن، بتلقيه تمويلات مالية من أجل تمكينه من التحريض على الفوضى والتخريب فى مصر.



وأشارت القناة فى تقريرها، إلى أن محمد على يتلقى تمويلات من قطر وتركيا، ويتعاون مع الجماعة فى تنفيذ مخططه الإرهابي، مشيرة إلى أن محمد على يتعاون مع الإرهابيين لتنفيذ مخططه.



كما سلطت القناة الضوء خلال مؤتمر محمد على فى لندن، على اعتراف المقاول الهارب بفشله وهو و"لجانه الإلكترونية" على مرآى من قنوات الإرهابية، وقالت القناة فى تقريرها، إن المؤتمر الذى عقده المقاول الهارب هو مؤتمر فاشل لم يحضره سوى 18 شخصا فقط، وهو ما يشير إلى أن هذه المؤتمرات لا يسمع لها أحد.