عرض أفلام الواقع الافتراضي يومياً لجمهور مهرجان القاهرة السينمائي مجاناً

كشفت نانسي علي، مديرة برنامج "الواقع الافتراضي"، بمهرجان القاهرة السينمائي أن العروض ستتاح للجمهور مجاناً بدءًا من الثانية ظهر اليوم، وحتى العاشرة مساء، على مدار أيام المهرجان، وذلك في دار الأوبرا المصرية، مشيرة إلى أن أفلام البرنامج بالكامل وعدد 20 فيلمًا ستكون متاحة للمشاهدة منذ اللحظة الأولى.



