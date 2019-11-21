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توك شو

هند النعسانى توضح أهمية مبادرة زراعة ولادنا علشان بلدنا.. فيديو

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:58 ص
مبادرة زراعة ولادنا
مبادرة زراعة ولادنا علشان بلدنا
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قسم التوك شو
قالت الإعلامية هند النعسانى، إن الطفل بشكل عام يكتسب صفاته من الآباء والأمهات عن ملاحظة سلوكياتنا والتقليد، موضحة أن الطفل كالزرع لها حصاد يومًا ما فإن رويتها خير تطرح خير والعكس صحيح.

وأضافت الإعلامية هند النعسانى خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم، الخميس، أن التركيز على كل ما هو إيجابي أمام الأطفال واجب، مشيرة إلى أن المثل بيقول "ابنك على ما تربيه".

وأشارت الإعلامية هند النعسانى إلى أن تعليم الطفل فى الصغر كالنقش على الحجر، وأن مديرية التربية والتعليم فى محافظة دمياط أطلقت مبادرة "زراعة ولادنا علشان بلدنا".

وأوضحت الإعلامية هند النعسانى أن تعميم هذه المبادرة على جميع المدارس تزرع ثقافة الاهتمام للعمل التطوعى داخل الأسرة والعائلة أو للمجتمع بشكل عام ويكون به روح التعاون والانتماء.

وتابعت: أن مبادرة "زراعة ولادنا علشان بلدنا"، هى مبادرة راقية ورائعة جدا تسهم في الحفاظ على البيئة فى كم الملوثات الصناعية والطبيعية التي نعيش بها.
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