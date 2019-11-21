عجوز جزائرية عمرها 125 عاما تؤدي العمرة لأول مرة في حياتها.. فيديو

أدت عجوز جزائرية تبلغ من العمر 125 عاما، مناسك العمرة لأول مرة في حياتها.



ووفقًا لصحيفة "المدينة" السعودية، تمكنت صرهودة ستيتي، التي ولدت في عام 1894، ببلدة قائمة في الجزائر، من تأدية العمرة، لأول مرة، في عمر 125.



وتعد "صرهودة" من أكبر المعمرات في الجزائر، وتعيش في منزل أحد أبنائها، ولا تعاني من مشاكل صحية، وقد أنجبت 15 ولدا، كتب لـ 6 العيش منهم.



وتصر حتى الآن على صيام رمضان كاملا، وأيام من رجب وشعبان، حيث ظهرت في تقرير لقناة "الإخبارية" السعودية"، وهي تتحدث عن سعادتها بالوصول إلى المملكة لتأدية العمرة.



