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تعليم

جامعة كفر الشيخ الأولى في علوم الحياة والثانية في الفيزياء

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:39 م
جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ
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أعلنت جامعة كفر الشيخ في بيان لها اليوم الخميس عن حصول الجامعة على عدد من المراكز المتميزة في تصنيف التايمز البريطاني للموضوعات لعام 2020م وجاءت الجامعة الأولى على مستوى الجامعات المصرية في مجال "علوم الحياة" sciences Life" فيما جاءت الجامعة أيضا في المرتبة الثانية على مستوى الجامعات المصرية في مجال علوم الفيزياء Physical Sciences.

ويهدف تصنيف "تايمز" البريطاني لتصنيف أفضل الجامعات العالمية من خلال تطبيق عدة معايير أهمها السمعة الأكاديمية والإمكانيات التي تُوفرها الجامعة لطلابها ومدى تأهيل خريجيها لسوق العمل بالإضافة إلى عدد الأبحاث العلمية ومعدلات النشر العلمي الدولي للجامعة.

وظهرت الجامعة في تصنيف «تايمز» البريطاني لعام 2019 للمرة الأولى في التصنيف حيث احتلت المرتبة 601-800 على مستوى العالم ، ويقارن بين جامعات العالم وفقا لثلاثة عشر مؤشرا ويقوم التصنيف على 4 معايير رئيسية وهي التدريس والبحث ونقل المعرفة والمكانة الدولية.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي.

وأضاف أن الجامعة تتبنى رؤية ورسالة بأن تكون جامعة مصرية بمواصفات جودة عالمية ويبذل جميع منسوبيها جهدًا كبيرًا لتحقيق ذلك في إطار إستراتيجية طموحة تعتمد على الاهتمام بالقيم الأخلاقية والجمالية داخل الجامعة ومواكبة المتغيرات البحثية والعلمية الدولية وفق احتياجات المجتمع مؤكد أننا نبذل كل جهد للحفاظ على ما حققناه وهدفنا الوصول بالجامعة إلى العالمية .
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