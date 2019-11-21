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مرأة

ريجيم مجرب وفعال.. انسف الدهون في 3 أيام فقط

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:59 م
كرش
كرش
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لمياء الياسين
تبحثين عن ريجيم سريع لحرق الدهون ونسف الكرش.. يمكنك تجربة الريجيم التالى فهو الأسرع لحرق ونسف الدهون وفقدان الوزن سريعا لاعتماده على الأعشاب التى تحول جسمك لماكينة حرق دهون، وفقا لموقع برايت سايد.

الإفطار

توست سن أو بيضة مسلوقة

وجبة خفيفة:

كوب من القرفة والزنجبيل

الغداء:

ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة خضراء

العشاء:

كوب زبادى

اليوم الثاني

الفطور:

جبن نستو +شريحة توست

وجبة خفيفة:

كوب من البرتقال مضاف إليه زنجبيل

الغداء:

علبة تونة + رغيف خبز

العشاء:

سمك مشوى أو علبة تونه + نصف رغيف خبز

اليوم الثالث

الفطور:

شريحة جبن قريش + 1 توست سن

وجبة خفيفة:

كوب من بذور الكتان المغلية

الغداء:

طبق شوربة حارقة للدهون + شريحتان من اللحم المشوى

العشاء:

طبق صغير من الخضراوات أو طبق سلاطة خضراء

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