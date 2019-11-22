النائب العام : مكتب FBI بالولايات المتحدة انبهروا بطريقة الاستجواب والتحقيق في مصر

أكد النائب العام المستشار حمادة خلال زيارته لأعضاء نيابة استئناف قنا بالاقصر أن مكتب FBI بالولايات المتحدة والتى تعد أقوى جهات التحقيق بالعالم، كانوا يتباهون بقدرات النيابة العامة المصرية.



وأوضح النائب العام ، عندما أخبرت مكتب FBI بالولايات المتحدة بكيفية الاستجواب والتحقيق في مصر انبهروا بها؛ لماذا؟ لأن عقلياتنا المميزة في مصر تفوق أي عقلية في العالم



كما أثنى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، خلال زيارته لأعضاء نيابة استئناف قنا بالاقصر" على الجهد المبذول من أعضاء النيابة العامة وقال "إن الجهد الذي بذلته إدارة النيابات بنشاط ملحوظ كان الغرض منه توفير المناخ اللازم للإسراع في تنفيذ التعليمات".



وأوضح النائب العام أن اعضاء النيابة العامة يحملون على عاتقهم رسالة وأمانة وهي أن يلمس كل صاحب شكوى أو مظلمة قرارا عادلا ناجزا من النيابة العامة، رسالتنا ألا نفرط في استخدام سلطاتنا، فلا حبس على الإطلاق، ولا إخلاء سبيل على الإطلاق، فالمسؤولية التي على عاتقنا أن نثبت للمجتمع أن في بلادنا نيابة عامة هي العمود الفقري للمجتمع.



وأكد النائب العام أن هناك من يستخدم ما يجري من أحداث بخبث لينال من بلادنا، وأنا مؤمن منذ أولى خطوات خطوتها بالنيابة العامة أن لها دورا في إصلاح المجتمع، فهي الجهة التي لها تأثير فيه بأسره، ليس تأثيرا انضباطيا فحسب، بل لها أيضا في بعض الأحوال تأثير اقتصادي لو تأملنا، فلا أريد أن يتحدث الناس عن إنجازات النائب العام، بل أن يتحدثوا عن إنجازات النيابة العامة ، فأنتم تمتلكون سلطات تعرفونها؛ لكن الأجمل أن نستخدم ما نملكه من سلطات على الوجه الصحيح".

