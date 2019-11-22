ما علاقة كيم كارادشيان.. مسئولان يفجران مفاجأة بشأن النجمة الأمريكية خلال جلسات عزل ترامب

فجر سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند، مفاجأة بشأن تلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوامرا من نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان.



ووفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية، سخر "سوندلاند"، خلال شهادته أمام الكونجرس، ضمن التحقيقات الخاصة بعزل ترامب، قائلا إن الرئيس تحدث معه بشأن مغني الراب الأمريكي آيساب روكي الذي اتهم بالاعتداء على شاب في السويد مع مرافقيه خلال مشاجرة بأحد شوارع ستوكهولم، وطالبه باسترضاء كيم كارداشيان بسبب عدم الوصول لحل لخروجه.



وأكد الأمر، المستشار في السفارة الأمريكية بأوكرانيا، ديفيد هولمز، في جلسة استماع، اليوم الخميس، حيث قال إن سوندلاند أخبره أن الرئيس تحدث معه بشأن مغني الراب، ورد عليه الأول بأنه متهم ويجب أن يقر بأنه مذنب.



وطالب سوندلاند الرئيس الأمريكي، بعدم التحدث مع السويد بشأن الحكم عليه، وتركه وشأنه، ليرد عليه ترامب، بضرورة استرضاء كيم كارداشيان بعد فشله في إطلاق سراح "روكي" من السجن السويدي.



يذكر، أن كيم كارداشيان حاولت الحصول على مساعدات عالية المستوى لمغني الراب، آيساب روكي، الذي أمضى شهرًا في السجن في انتظار المحاكمة، لكن سُمح له لاحقًا بالعودة إلى الولايات المتحدة، قبل إدانته غيابيا.



وكانت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، التقت الرئيس دونالد ترامب فى البيت الأبيض يونيو الماضي، فى إطار جهودها لإصلاح السجون.