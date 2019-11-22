شاهد.. مصري يشيد منزلا صديقا للبيئة من المخلفات المعاد تدويرها

نشر موقع "Euro News" مؤخرًا تقريرًا عن شاب مصري يُدعى "تيمور الحديدي"، والذي قرر بناء منزل صديق للبيئة مستخدمًا في ذلك مواد معاد تدويرها فقط، وكانت النتيجة مدهشة بدون شك.



وأشار التقرير إلى أنه عندما بدأ "الحديدي" مشروعه قبل سنوات، فإنه لم يكن يتصور كيف سيبدو المبنى، لكن الآن أصبح المنزل المكون من طابقين، والذي يوجد بمدينة "الشيخ زايد"، شاهدًا على سنوات من العمل الدؤوب والإبداع والابتكار.



وأضاف التقرير أن "الحديدي" متخصص في الأساس في مجال إدارة الأعمال، ولم يكن لديه خلفية مهنية في مجال الهندسة أو البناء، لكنه كان يرغب فقط في تنفيذ فكرته الصديقة للبيئة عندما بدأ البحث عن منزل بعد زواجه في عام 2012.



وبسبب عدم قدرته على العثور على منزل مناسب، فقد قام "الحديدي" بجمع فريق صغير من العمال المبدعين، وتكون ذلك الفريق من عمال بناء وفنيين كهرباء ونجارين وغيرهم، والذين ساعدوه في تحقيق حلمه على قطعة أرض يمتلكها؛ وقام بجمع الكتل الخرسانية المهملة والطوب الأحمر والزجاجات من أجل تشييد جدران وسقف المنزل وحتى الأسِرَّة.



ويأمل "الحديدي" أن يحذو الشباب المصري الذين يواجهون صعوبة في العثور على مسكن مناسب حذوه.



