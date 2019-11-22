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منوعات

كيم كاردشيان تمتلك 6 أصابع في قدميها.. والجمهور يسخر منها

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:54 ص
كيم
كيم
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عزة عاطف
استهدف المنتقدون «كيم كاردشيان» مرة أخرى من خلال التصيد القاسي لتفاصيلها حيث وصفوها بأنها "ليست بشرية" كما يظهر في الصور الخاصة بها خلال المهرجانات والاحتفالات حيث تمتلك "6 أصابع" في قدميها.

واجهت النجمة الشهيرة «كيم كاردشيان» البالغة من العمر 39 عامًا اتهامات بوجود إصبع إضافي في قدميها الاثنتين وذلك من خلال صورها في المناسبات السابقة بحسب صحيفة 10 دايلي.

جاء ذلك بعدما ظهرت على السجادة الحمراء في جوائز American Influencer، مرتديًا أحذية مفتوحة كشفت عن أصابع زائدة صدمت الجمهور.

كانت أقدام نجمة Keeping Up With The Kardashian مكشوفة ليراها الجميع ولم يمض وقت طويل على ظهور الصور على الإنترنت حيث غمرت وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أولئك الذين أرادوا أن يشوشوا على كيم بسبب "إصبع القدم السادس".

وقد توالت التعليقات الساخرة "لديك حقًا 6 أصابع في قدمك أنت لست بشرية على الإطلاق"، وأضاف مغرد قاس آخر: "لماذا أرى 6 أصابع ؟؟؟"

يبدو أن الصنادل الحمراء التي ترتديها كيم تؤكد حقيقة أنه قد يكون هناك إصبع قدم آخر على قدميها، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها السخرية منها.
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