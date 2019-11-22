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تكنولوجيا

بسبب إعلانات فيسبوك المضللة.. ممثل بريطاني يهاجم مارك زوكربيرج ويسخر من شعره

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:19 م
مارك زوكربيرج
مارك زوكربيرج
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شيماء مصطفى
هاجم الممثل الكوميدي البريطاني ساشا بارون كوهين، المدير التنفيذي لشركة فيسبوك  Facebook مارك زوكربيرج، بعد إعلانه عدم حظر الإعلانات السياسية المضللة والكاذبة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال "كوهين"، أمس الخميس، إن "الفيسبوك إذا كان موجودًا خلال ثلاثينيات القرن العشرين، لكان سيسمح مارك للزعيم النازي أدولف هتلر بنشر إعلانات تستهدف اليهود".

وانتقد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث التي تروج للكراهية والعنف الذي أدى إلى زيادة الهجمات على الأقليات الدينية والعرقية.

وأضاف "كوهين"، منتقدا فيسبوك وعدد من الشركات التكنولوجية، أن "كل هذه الكراهية والعنف الذي نشهده يسهله حفنة من شركات الإنترنت التي أصبحت بمثابة أكبر آلة دعاية في التاريخ"، لافتا إلى أن "رؤساء الشركات المنضمة إلى وادي السيليكون التكنولوجي، يفرضون رؤيتهم على بقية العالم، وليسوا مسؤولين أمام أي حكومة ويتصرفون كما لو كانوا فوق القانون".

وسخر من مارك زوكربيرج قائلا: "يبدو الأمر وكأننا نعيش في الحقبة الرومانية، ومارك زوكربيرج هو قيصر.. وهذا يفسر لنا قصة شعره".

وكان مارك زوكربيرج وشركته فيسبوك تعرضا لانتقادات شديدة لسماحه للسياسيين بتقديم ادعاءات مضللة أو خاطئة في إعلانات سياسية على الموقع.

فبعد أن كان يحظر Facebook الإعلانات التي تحتوي على "مضمون خادع أو زائف، أعلنت الشركة أنها لن تحظر تلك المضامين الكاذبة.
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