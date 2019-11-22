خوارزمي العصر.. عالم رياضيات ينوي الترشح لرئاسة سوريا

قالت وسائل إعلام سورية إن عالم الرياضيات السوري، جمال أبوالورد، والملقب بخوارزمي العصر، ينوي تقديم ملف ترشحه كمستقل في الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة المزمع إجراؤها عام 2021.



وأوضح أبو الورد، بحسب موقع "الخبر" السوري، أنه مرتبط بتوفير ضمانات دولية لسير هذه الانتخابات المصيرية، في جو من النزاهة والديموقراطية وذلك بأن تشرف عليها هيئة مراقبة مستقلة دولية".



وقال العالم السوري: "سأقدم أوراق ترشحي لرئاسة الجمهورية العربية السورية بشكل مستقل، بصفتي عالم رياضيات سوري بعيدا عن أي تكتل أو حزب سياسي".



ونوه إلى أنه بالرغم من أن هذا الأمر ليس طموحي، لكنني سأترشح للمساهمة بالعمل لأجل شفاء وطني سوريا من الجراح والتمزقات والدمار التي لحقته منذ سنين.



وختم عالم الرياضيات السوري قائلا إن هذه الأمور لن تتحقق إلا برحيل الوجوه التي تسببت بالخراب، وأولها بشار الأسد.