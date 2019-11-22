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فن

بـ ملابس كاجوال.. مايا دياب تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:34 م
مايا دياب
مايا دياب
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محمد بدران
نشرت المطربة اللبنانية مايا دياب صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت مايا دياب وهى ترتدى ملابس كاجوال،  تيشيرت ابيض وبنطلون جينز ونسقت معهما حقيبة يد باللون الاحمر".

وعلقت مايا دياب على الصورة قائلة "weekend radey" ونالت الصورة اعجاب متابعيها.

وأحيت مايا دياب، مؤخرا، حفلا غنائيا كبيرا يوم 9 نوفمبر الجاري، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة طابا، وسط حضور جماهيري ضخم.

وطرحت مايا دياب، مؤخرًا كليب بعنوان "يابا يابا"، عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، من كلمات مؤمن راجح، وألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.

بـ ملابس كاجوال.. مايا دياب تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها
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