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مصطفى بكري: القيادة المصرية تعلم مصلحة الوطن جيدا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:33 م
مصطفي بكري
مصطفي بكري
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خالد محيي الدين
قال الإعلامي والبرلماني "مصطفى بكري"، إن الدولة المصرية تواجه تحديات حقيقية من خلال السموم التي تبث من الخارج، بهدف تشويه كيان الدولة المصرية.

وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن وكالات الإعلام الأجنبية تحاول أبراز التهديدات التي تعلنها الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنه لا أمان من الأمريكان".

ونوه مصطفى بكري، إلى أن القيادة المصرية تتخذ الكثير من الإجراءات الهامة في الأوضاع السياسية الخارجية، مؤكدا ان القيادة المصرية تعلم جيدا مصلحة الوطن.

ولفت بكري إلي أن هناك محاولات ضغط بسبب صفقة مثل المتعلقة بـ "سو خوي 35"، والتي تتنافس مع الطائرات الإسرائيلية المتطورة وغيرها من الأمريكية.

وأكد الإعلامي والبرلماني "مصطفي بكري"، أن القوات المسلحة المصرية أصبحت تملك أحدث الطائرات والمعدات العسكرية الكبرى، التي تعد غير مسبوقة في التاريخ المصري والعربي، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تحاول وقف الصفقات العسكرية مع روسيا بأي طريقة.
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