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محافظات

لكل اسم حكاية.. قصر الصاغة بالفيوم حكاية معبد بناه الملك أمنمحات الثالث تكريما لزوجته

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:05 ص
قصر الصاغة بالفيوم
قصر الصاغة بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
معبد قصر الصاغة هو قصر أثري يقع على بعد 9 كم شمال بحيرة قارون بمحافظة الفيوم وهو مبنى من الحجر الجيرى والرملى ويحتوى القصر على سبعة مقصورات.

يقول سيد الشورة مدير عام أثار الفيوم أن مساحة المعبد حوالي 180 مترًا، ويقع في الجنوب منه جبانة من عصر الدولة الوسطى، بمنطقة كيمان فارس (أرسينوى) (شيدت) وهى أصل مدينة الفيوم القديمة وتأسست في عهد الأسرة الخامسة، وازدهرت في عهد الأسرة 12.

وأنشأ بها الملك إمنمحات الثالث معبد الإله سبك وأطلق عليها اسم (شيدت) ثم سميت (أرسينوى) تكريما لزوجته، وتقع داخل مدينة الفيوم بحى الجامعة وكانت تبلغ مساحتها 220 فدان لهذا تعد أطلالها من أوسع ما عرف من بقايا المدن المصرية ويقع إلى الشمال من المدينة المعبد الرئيسى من عصر الدولة الوسطى.

أضاف الشورة بأنه عثر بالمنطقة على آثار تضم تمثالًا لإمنحات الثالث من الجرانيت الأسود، وبرديات، وعملات برونزية، وتماثيل فخارية.

وقد قامت هيئة الآثار حاليًا بحصر ما تبقى من هذه الآثار و إحاطتها بسياج. وان تصميما لمعبد فهو عبارة عن بناء مستطيل يقع مدخله في الناحية الجنوبية ويؤدي المدخل إلى فناء طويل (أو صالة القرابين) ويوجد في جدارها الخلفي سبع مقاصير كانت مغلقة بأبواب لا تزال محاوي اعقابه ظاهرة وربما كان المعبود سوبك المعبود الرئيسي في الفيوم في هذا المعبد فقد عثر على حجر من البازلت يحوي نقشا يثبت ذلك.
لكل اسم حكاية.. قصر الصاغة بالفيوم حكاية معبد بناه الملك أمنمحات الثالث تكريما لزوجته
لكل اسم حكاية.. قصر الصاغة بالفيوم حكاية معبد بناه الملك أمنمحات الثالث تكريما لزوجته
لكل اسم حكاية.. قصر الصاغة بالفيوم حكاية معبد بناه الملك أمنمحات الثالث تكريما لزوجته
لكل اسم حكاية.. قصر الصاغة بالفيوم حكاية معبد بناه الملك أمنمحات الثالث تكريما لزوجته
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