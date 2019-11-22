مصر وكوت ديفوار.. التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة

سيطر التعادل السلبي على اول 15 دقيقة من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع منتخب مصر الأولمبي بنظيره كوت ديفوار على استاد القاهرة الدولي في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.



وكانت اول تسديدة من جانب منتخب مصر باول دقيقة عن طريق احمد رمضان "بيكهام"، ولكنها كانت بعيدة عن خط المرمى.



وسيطر منتخب مصر على الكرة في وسط ملعب كوت ديفوار، وسط تراجع كبير لخطوط لاعبي كوت ديفوار خلف الكرة.



ويشهد اللقاء من المدرجات، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة السابق.



ودخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى: محمد صبحي.



الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح.



الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي.



الهجوم: مصطفى محمد.



بينما جاء التشكيل الخاص بفريق كوت ديفوار :



حارس مرمى : إليعازر إيرا تاب.



خط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا وإسماعيل ديالو.



خط الوسط: أبوبكر كيتا، جيان أماني، كوفي داكوي، جونيور تراوري.



خط الهجوم: يوسف داو وشيخ تيمتي.