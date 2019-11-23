هاشتاج المنتخب الأولمبي يتصدر تويتر بعد التتويج باللقب القاري

تصدر هاشتاج #المنتخب _ الأولمبي، قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بعد تتويجه بمسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام وذلك عقب الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:



‏‎#المنتخب_الاولمبي



منتخب اجتهد لأخر نقطة عرق فاستحق التتويج ❤🏆🇪🇬👏 https.



‏هي دي الروح والعزيمه احنا بقي معانا رجالي ‎#المنتخب_الاولمبي.



‏الف الف مبروك لمصر 🇪🇬🇪🇬🇪🇬 بطولة💪 رمضان صبحي 🔥🔥🔥🔥 ‎#المنتخب_الاولمبي.



‏ختامها مسك تستحق أن تكون بطل للنهايه ، دموعك غالية يا رمضان 💔👑‎#المنتخب_الأولمبى.



‏مرحبًا بعودة الجيل الذهبي من جديد ❤‎#المنتخب_الاولمبي.



وتأهل منتخب الفراعنة إلى نهائي البطولة عقب الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في مباراة نصف نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي، وبهذا الفوز أيضا تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الـ12 في تاريخه.



وبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز على مالي بهدف نظيف، ثم الفوز أمام غانا بنتيجة 3-2، والفوز على الكاميرون بنتيجة 2-1؛ ليتأهل إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

