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رياضة

تهنئة جافة من وائل جمعة لـ منتخب مصر الأوليمبي | ماذا قال

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:38 م
وائل جمعة
وائل جمعة
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محمد بدران
حرص وائل جمعة لاعب الاهلى السابق، على تهنئة منتخب مصر الأوليمبي بعد تتويجه بمسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما وذلك عقب الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي.

وكتب جمعة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"‏‏‏ ‏‏‏قائلا: "مبروك لمصر الكأس الأفريقية 🇪🇬🏆‎#مصر‎#المنتخب_الاولمبي".

وسجل هدفي منتخب مصر كريم العراقي و رمضان صبحي، بينما سجل هدف منتخب كوت ديفوار ابوبكر دومبيا.

وتأهل منتخب الفراعنة إلى نهائي البطولة عقب الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في مباراة نصف نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي، وبهذا الفوز أيضا تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الـ12 في تاريخه.

وبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز على مالي بهدف نظيف، ثم الفوز أمام غانا بنتيجة 3-2، والفوز على الكاميرون بنتيجة 2-1؛ ليتأهل إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

تهنئة جافة من وائل جمعة لـ منتخب مصر الأوليمبي | ماذا قال
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