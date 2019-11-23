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منوعات

لاستخدامه في العمليات.. إبتكار جديد يحمي أذن الكلاب من الصمم

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يستخدم الجيش الأمريكي أقوى أنواع الكلاب في العمليات التي يقوم بها ، و معروف أن الكلاب التي يدربها الجيش الأمريكي هي الأشرس على الإطلاق و تساعدهم في مهام عديدة .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل " أن الجيش الأمريكي أطلق تقنية جديدة لإستخدامها على أذن الكلاب لحماية أذنها من الصمم بسبب قربها من صوت الهيليكوبتر .

أشارت التقرير التي نشرته الصحيفة أن ذلك الإبتكار عبارة عن قطعة يتم تثبيتها على رأس الكلب لتسد أذنه و حمايتها من سماع ما يدور حتى يتم بدأ المهمة يقوم الجندي بنزع تلك القطعة ليبدأ الكلب بالسمع بقوة بطريقة قد تفوق البشر في كثير من الأحيان .

جدير بالذكر أن الجيش الأمريكي حريص دائما على صحة الكلاب المدربة داخل الجيش و يهتم بصحتهم حتى تساعدهم في عملياتهم .
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