لاستخدامه في العمليات.. إبتكار جديد يحمي أذن الكلاب من الصمم

يستخدم الجيش الأمريكي أقوى أنواع الكلاب في العمليات التي يقوم بها ، و معروف أن الكلاب التي يدربها الجيش الأمريكي هي الأشرس على الإطلاق و تساعدهم في مهام عديدة .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل " أن الجيش الأمريكي أطلق تقنية جديدة لإستخدامها على أذن الكلاب لحماية أذنها من الصمم بسبب قربها من صوت الهيليكوبتر .



أشارت التقرير التي نشرته الصحيفة أن ذلك الإبتكار عبارة عن قطعة يتم تثبيتها على رأس الكلب لتسد أذنه و حمايتها من سماع ما يدور حتى يتم بدأ المهمة يقوم الجندي بنزع تلك القطعة ليبدأ الكلب بالسمع بقوة بطريقة قد تفوق البشر في كثير من الأحيان .



جدير بالذكر أن الجيش الأمريكي حريص دائما على صحة الكلاب المدربة داخل الجيش و يهتم بصحتهم حتى تساعدهم في عملياتهم .