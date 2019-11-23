روسيا ترصد أجسام ضخمة تهدد كوكب الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أن نظام مراقبة الفضاء التابع لها رصد، خلال الشهور الماضية، اثنين من الكويكبات الخطيرة كانت مجهولة في وقت سابق.



وبحسب وكالة "سبوتنك" الروسية، فقد تم رصد أحد الكويكبين باستخدام معدات النظام الآلي للعدسات الإلكترونية في مقاطعة أمور الروسية، والمختص بالتحذير من الأجسام الخطيرة في المدار الأرضي.



وتبيّن أن الكويكب المذكور يتواجد على مدار الأرض، وتبلغ فترة دورانه 2.89 عام، ووصلت المسافة الصغرى بينه وبين الأرض حتى 139 ألف كم.



وقالت "روس كوسموس" إن التقديرات أشارت إلى أن قطر الكويكب يصل لـ 10 - 15 مترا، وهذا الحجم قريب من حجم نيزك "تشيلابينسك" الذي سقط بتاريخ 15 فبراير عام 2013 وأسفر عن أضرار مادية كبيرة.