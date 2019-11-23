اللهو الخفي .. اخترق مليار حساب حول العالم

نشرت صحيفة "ديلي ميل" تقرير عن الإختراقات الأمنية التي يتعرض لها رواد التواصل الإجتماعي يوميا حول العالم بسهولة شديدة دون أن يشعرون .



حسب ما ورد في التقرير الذي نشر في الصحيفة أن الحكومة البريطانية أكدت أن أحد القراصنة قام بإختراق أكثر من 4 مليارات حساب لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة حول العالم.



تمكن ذلك اللهو الخفي من اختراق بيانات تقريبا مليار ونصف شخص حول العالم دون أي عناء أو حتى يشعر المواطنين بأي حركة تشير إلى أن حسابهم مخترق وتمكن من سحب بياناتهم وصورهم ومحادثاتهم وأماكن تواجدهم.



لم تتمكن السلطات من تحديد مكان ذلك الشخص الذي اخترق كل هذه البيانات، لكن اكتشف احد المسئولين الجكوميين أن بيانات إحدى مؤسسات الدولة تسرب بياناتها لذلك بدأت الحكومة في التحرك.