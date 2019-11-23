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فن

إسعاد يونس للمنتخب الاوليمبى: ألف مبرك

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:17 ص
اسعاد يونس
اسعاد يونس
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كريم ناصر
نشرت الفنانة إسعاد يونس صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة الانستجرام ،تهنئ المنتخب الأوليمبى بفوزه بكأس الأمم الافريقية وتأهله لأولمبياد طوكيو .

وعلقت على الصورة قائلة : الف مبرووك للمنتخب المصري بالفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عامًا

وسجل هدفي منتخب مصر كريم العراقي ورمضان صبحي، بينما سجل هدف منتخب كوت ديفوار أبوبكر دومبيا.

وتأهل منتخب الفراعنة إلى نهائي البطولة عقب الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في مباراة نصف نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي، وبهذا الفوز أيضا تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الـ12 في تاريخه.

وبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز على مالي بهدف نظيف، ثم الفوز أمام غانا بنتيجة 3-2، والفوز على الكاميرون بنتيجة 2-1؛ ليتأهل إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.
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