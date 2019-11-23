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توك شو

تمارين رياضية لتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:44 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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قسم التوك شو
قدّم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بالظهر والصدر والعضلات الضامة للأرجل، التي من الممكن ممارستها فى المنزل، لافتا إلى أنه من الممكن الاستعانة بأدوات مسلية لاستخدامها في التمارين.

وأكد حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، السبت، ضرورة ممارسة هذه التمارين يوميا لتقليل الضغط اليومي، لأنها تساعد على تنشيط الدورة الدموية.

وأوضح حسام أبو هاشم أن هذه التمارين يمكن أن يمارسها أي شخص في أي سن على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأشار حسام أبو هاشم إلى أن هذه التمارين مهمة للغاية، وعلى الجميع الحرص على ممارستها فى المنزل أو الصالات الرياضية سواء في الصباح أو المساء.
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