جامعة طنطا تطلق قافلة طبية شاملة لـمدينة "المحلة الكبرى"..صور

نظمت جامعة طنطا، السبت، قافلة طبية بيئية إرشادية شاملة إلى مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية بمدرسة المحلة الإعدادية حي أول بمنطقة أبو شاهين، تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضمت كافة التخصصات، بهدف تقديم التوعية البيئية وتوقيع الكشف الطبى على أهالى القري والعزب المجاورة لها وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.



قال الدكتور عماد عتمان، إن هذه هي القافلة الثانية التي تطلقها الجامعة خلال شهر واحد، مؤكدًا حرص الجامعة على تنظيم القوافل الطبية للمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا انطلاقًا من قيامها بدورها ومسؤولياتها تجاه المجتمع لخدمة البسطاء والمحتاجين من المرضى، بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية ممثلة في مجلس مدينة المحلة ومديرية الشئون الصحية ومديرية التربية والتعليم ومديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الطب البيطري وجهاز شؤون البيئة بوسط الدلتا والهيئة العامة لتعليم الكبار.



شارك في القافلة الدكتور أحمد زكى الأستاذ المتفرغ بتربية طنطا، والدكتورة سحر هزاع وكيل طب طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن ناجي أستاذ الطب الشرعي والسموم والذي تحدث عن الخدمات الطبية التي تقدمها كلية الطب ومستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا وأرقام الطوارىء الخاصة بالسموم، والدكتور محمد غازي مدير عام مشروعات البيئة بالجامعة، وأحمد ماهر مدير عام خدمة المجتمع.