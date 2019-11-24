كل ما تريد أن تعرفه عن بوابة العمرة المصرية

تهدف بوابة العمرة المصرية إلى تنظيم سفر المعتمرين من خلال نظام إلكترونى متكامل يربط بين وزارة السياحة وكافة الجهات المعنية بسفر المعتمرين المصريين.



ويتم من خلال البوابة جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين وخروجهم من المنافذ البرية والبحرية والجوية بما يضمن إشراف الدولة الكامل على تنظيم رحلات العمرة من خلال وزارة السياحة وبمشاركة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة .



كما تمكنت بوابة العمرة الإلكترونية المعتمر من الدخول لاختيار أى شركة لتنفيذ برنامج عمرته من بين الشركات المتواجدة على البوابة والحاصلة على الترخيص من وزارة السياحة وموثقة مع الوكيل السعودى بما يعطيها الحق فى تنظيم برامج العمرة.



كما يستطيع المعتمر من خلال بيانات جواز سفره مراجعة البرنامج "تاريخ السفر والعودة- الفنادق- المشرف" والحصول على "الباركود" والذى يعد شرط لصحة التأشيرة والسفر عبر المطارات والموانىء المصرية.



وتعد البوابة هي المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة، عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 1782 لسنة 2019 بإنشاء بوابة العمرة المصرية، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.



وكانت وزارة السياحة قد اعتمدت الضوابط والقواعد المنظمة لموسم عمرة 1441هـ مبكرا هذا العام، و تم نشر هذه الضوابط بالوقائع المصرية العدد ١١٧ بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠١٩.