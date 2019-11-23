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خد مفتاح قلبى ومات.. سمية الألفي باكية: ندمت على طلاقى من فاروق الفيشاوي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:17 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة سمية الألفي، إنها مارست حياتها بشكل طبيعي بعد وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، موضحة أن كل شئ فيها كان قويا حتى رحيل فاروق الفيشاوي.

وردت سمية الألفي خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة "النهار"،:"كل حاجه جوايا كانت قوية لغاية 25 يوليو اللي فات، يوم رحيل فاروق الفيشاوي».

وأعلنت الألفى أنها تحلم أن ينجب نجلها أحمد طفل ويمسيه فاروق، قائلة: " يمكن ساعتها الدنيا يبقى ليها شكل تاني، ومفيش حد هيقيم في قلبي بعد فاروق وأحمد وعمر".

ورددت الألفي: "غلطت في انفصالي عن فاروق الفيشاوي كان لازم أوفق بيني وبينه وأعمل له اللي يسعده ... وانا كنت بحن ليه دائما بعد الطلاق".

ودخلت سمية الألفي، في نوبة من البكاء حزنا على فراق فاروق الفيشاوي، قائلة: "مفتاح قلبها أخذه فاروق بعد وفاته".
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