كريم نيدفيد يكشف سبب تأخر عودته للملاعب

كشف كريم نيدفيد لاعب الأهلي والمنتخب الأولمبي، عن سبب تأخر عودته للملاعب مرة أخرى بعد إصابته في الغضروف الفترة الماضية.



قال نيدفيد في برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه كلما قطع شوطًا في التأهل يصاب بالتهابات في غشاء الركبة مما يعطل برنامجه التأهيلي ويفقده بعض العضلات، مؤكدًا أن الأمور الآن تسير بشكل جيد وسيعود للملاعب قريبًا.



كان المنتخب الأولمبي نجح في الفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وصعد رسميًا لأوليمبياد طوكيو 2020.

