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رياضة

إفريقيا للكبار.. 10 مكاسب لـ الكرة المصرية من كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:25 ص
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما
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حسام الحارتي
سادت حالة من الفرح داخل الشارع المصري، عقب تتويج المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار في حدث تاريخي نال إعجاب الجميع.

وعقب تتويج المنتخب الأولمبي ببطولة أمم إفريقيا تحت "23" عاما هلت مكاسب كثيرة على الرياضية المصرية ولاعبي المنتخب الأولمبي نرصد أبرزها.

عاد المنتخب المصري الأولمبي للتتويج بالبطولات القارية عقب غيابه لسنوات عديدة، بالإضافة إلى مشاركته في أولمبياد طوكيو" 2020" للمرة الثانية عشرة في تاريخ الكرة المصرية بعد الغياب عن دورة ريو دي جانيرو عام "2016".

المنتخب الأولمبي أول منتخب في تاريخ بطولة أمم أفريقيا تحت "23"، عاما تمكن من هزيمة جميع المنتخبات التي واجهته بداية من منتخب مالي في مباراة الافتتاح إلى ختام البطولة مع منتخب كوت ديفوار دون ان يتلقى هزيمة.

حصدت مصر جائزة هداف البطولة حيث تمكن اللاعبين من إحراز "11" هدفا خلال خمسة لقاءات، بالإضافة إلى التتويج بالبطولة القارية في ظل إقامتها على الأراضي المصرية وهذا لم يحدث من قبل في ظل الدورتين السابقتين في دولة المغرب والسنغال.

أصبح المنتخب الأولمبي المصري أول منتخب عربي يتوج ببطولة أمم إفريقيا تحت "23" عاما منذ انطلاقها.

أصبح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أول لاعب ومدير فني يصل إلى أولمبياد حيث سبق وشارك في أولمبياد لوس أنجلوس عام "1984"، ليعود إلى أبواب طوكيو كمدربا "2020" مع المنتخب الأولمبي .

سيطر لاعبو المنتخب الأولمبي على جوائز البطولة في ظل مشاركة كافة المنتخبات الافريقية حيث توج رمضان صبحى ، أحسن لاعب في بطولة أمم إفريقيا تحت "23" عاما يليه مصطفى محمد هداف البطولة الأفريقية ومحمد صبحي افضل حارس، بالإضافة إلى التتويج بكثير من الجوائز .

أصبح رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي أول لاعب ينجح في التسجيل في نسختين في إحراز هدف مصر الثاني أمام غانا في مرحلة المجموعات والهدف الأول أمام جنوب إفريقيا في نصف النهائي، بعد أن أحرز هدفه الأول في شباك نيجيريا، في نفس المرحلة بالبطولة التي أقيمت في السنغال قبل 4 سنوات، بالإضافة لتسجيل الهدف الثاني في النهائي أمام كوت ديفوار والذي منح الفراعنة اللقب.

مصطفي محمد الذي لقب ببلدوزر الكرة المصرية من جديد تشابها مع عمرو زكي لاعب المنتخب الوطني السابق حيث تمكن من التتويج بـ هداف بطولة أمم أفريقيا تحت "123" عاما" عقب إحرازه أربعة أهداف.

عادت الجماهير المصرية لتثبت التزامها بالشكل المثالي دون الخروج عن القوانين.

وعقب تحقيق الانجازات العظيمة أثبت الدولة المصرية أنها قادرة على استقبال أكبر البطولات وتنظيمها وتأمينها خصوصا في ظل نجاح بطولة الامم الافريقية السابقة وتنظيم بطولة أمم أفريقيا تحت "23" عاما والخروج بمظهر حضاري يليق باسم الدولة أمام الجميع.
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