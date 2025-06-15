الكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل مملكة الحرير بطولة كريم محمود عبدالعزيز

كشف تطبيق "يانغو بلاي" عن البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "مملكة الحرير"، من بطولة النجوم كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، محمود البزاوي، ووليد فواز.





يتكوّن المسلسل من 10 حلقات، وسيُعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس، ابتداءً من 29 يونيو. العمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي و"كونكر"، ويَعِد الجمهور بمغامرة مليئة بالحركة والتشويق.









وقد صرّح بيتر ميمي عن العمل قائلاً: "انا اول مرة في حياتي اعمل مسلسل فيه كمية الشر ده .. كل شر في البني ادم موجود في شخصية من الشخصيات، كل انسان فينا اتولد في أحسن صورة و مع الطريق اتلوث بالدنيا شبه شخصيات المسلسل على مدار الدراما و تسلسل الأحداث ... بعتبره من أكثر الأعمال اللي راضي عنها لغاية دلوقتي على مستوى الكتابة و التنفيذ و ضخامة الإنتاج .. عالم سحري في مملكة موجودة جوه كل إنسان.. مملكة الحرير، ويسعدني أن تُعرض هذه التجربة حصريًا على تطبيق يانغو بلاي، الذي يتيح لنا الوصول إلى جمهور واسع في المنطقة".