ديزني تكشف عن موعد إصدار “Frozen 3” وتفاصيل أحداثه

أعلنت شركة ديزني بشكل رسمي عن موعد عرض الجزء الثالث من فيلم الأنيميشن الشهير “Frozen”، موضحة أنه من المقرر عرضه في دور السينما بتاريخ 24 نوفمبر 2027، بالتزامن مع عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.



يأتي هذا الإعلان بعد ترقّب طويل من جمهور السلسلة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الثاني عام 2019.

وقد فاجأت ديزني متابعيها بالكشف عن أن قصة الجزء الثالث قد تكون بداية لعمل أكبر، حيث لمّحت إلى أن “Frozen 3” سيكون جزءًا من سلسلة تمتد إلى فيلم رابع، وذلك ضمن رؤية درامية أوسع لتقديم إجابات على الأسئلة التي طُرحت في نهاية الجزء السابق.

وأكّدت ديزني على عودة نجوم الأصوات الرئيسيين، وعلى رأسهم إيدينا مينزل بدور “إلسا”، وكريستين بيل بدور “آنا”، بالإضافة إلى جوش جاد الذي يجسّد شخصية “أولاف” الثلجي المحبوب.

وتشير التوقعات إلى أن شخصيات مثل “كريستوف” (جوناثان جروف) ستعود أيضًا، إلى جانب شخصيات أخرى ظهرت في الجزء الثاني.

ورغم أن التفاصيل الدقيقة حول القصة ما تزال طي الكتمان، إلا أن تصريحات فريق العمل تُلمّح إلى أن الفيلم سيغوص في أعماق جديدة من عالم السحر والمخلوقات الأسطورية، إلى جانب استمرار استكشاف الروابط العائلية والهوية الشخصية لكل من “إلسا” و”آنا”.