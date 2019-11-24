سقوط قتلى في اصطدام قطار بسيارة بـ ولاية فلوريدا الأمريكية..صورة

ذكرت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن قطار ركاب اصطدم بسيارة في منطقة جوبيتر بولاية فلوريدا مما أسفر عن وفات عدد من الأشخاص.



ونقلت عن الشرطة المحلية قولها إن الحادث أسفر عن وفاة عدة أشخاص، لكن الرقم الدقيق لا يزال غير متوفر.



وأضافت الشرطة أنه يعتقد أن جميع القتلى كانوا متواجدين داخل السيارة.



وتعرضت السيارة لأضرار بالغة، فيما أغلقت السلطات خط السكك الحديدية للتحقيق في الحادث.



وقالت شبكة "سي إن إن" إن عدد القتلى لا يقل عن 3 أشخاص