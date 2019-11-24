ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 - 11- 2019 بالمحافظات .. فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:33 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
Advertisements
قسم التوك شو
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة بالبلاد اليوم الأحد 24 - 11- 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.

واستعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 24-11- 2019 بالقاهرة والمحافظات.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:
القاهرة 14 24
الإسكندرية 12 26
مطروح 11 26
بورسعيد 16 23
دمياط 15 23
الإسماعيلية 11 24
السويس 12 24
العريش 09 23
رفح 09 23
طابا 15 22
شرم الشيخ 19 26
الغردقة 17 27
الفيوم 12 25
بني سويف 11 25
المنيا 09 25
أسيوط 12 26
سوهاج 13 27
الأقصر 15 28
أسوان 16 28
شلاتين 20 29
حلايب 22 26
الوادى الجديد 13 28

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 8 - 11- 2019 بالمحافظات

العظمى بالقاهرة 29.. تعرف على درجات الحرارة اليوم.. فيديو

العظمى 32 درجة.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات اليوم الثلاثاء 12-11-2019..فيديو

العظمى 32 درجة.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات اليوم الأربعاء 13-11-2019..فيديو

درجات الحرارة بالمحافظات اليوم الخميس 14-11-2019..فيديو

درجات الحرارة بـ المحافظات اليوم الأحد 17-11-2019.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. رد فعل الجماهير على فستان رانيا يوسف

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 - 11- 2019 بالمحافظات .. فيديو

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل نرجس شهيدة الشرف بـ المنوفية

علاقتي بـ كلوب جيدة .. مدرب المنتخب الأولمبي يكشف شرط انضمام محمد صلاح في طوكيو

أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الأحد 24 -11- 2019

بعد إعلانها الندم على الطلاق منه.. سمية الألفي تثير الجدل حول علاقتها بـ فاروق الفيشاوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات جيلي FY11 2020 شبيهة BMW X4 .. صور

دون علمهن.. سائق يصور النساء في السعودية وينشر الصور والمقاطع على تيك توك

جينيسيس GV80 2021 فى أول تصميم توقعي.. صور