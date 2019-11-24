مطالب في البرلمان الأسترالي بمنح اللجوء لجاسوس صيني سابق

دعا رئيس لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان الأسترالي اليوم، الأحد، إلى منح اللجوء إلى رجل يقال إنه جاسوس صيني سابق هرب إلى أستراليا، وكشف عن معلومات مدوية حول عمليات تجسس تقوم بها بكين.



وعرف الداسوس باسم وانج ليكيانج، حيث كشف للاستخبارات الأسترالية هويات مسئولين كبار في الاستخبارات العسكرية الصينية متمركزين في هونج كونج، وفقا لقناة "الحرة".



وأوضح وانج تفاصيل طريقة عمل العملاء الصينيين في المستعمرة البريطانية السابقة وتايوان وأستراليا، قائلا إنه شارك في عمليات اختراق وتدخل في المناطق الثلاث.



ويعيش الجاسوس الصيني السابق حاليا في سيدني مع زوجته وابنه، فيما أيد رئيس لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان الأسترالي النائب أندرو هاستي، وهو منتقد شرس لبكين، أنه على أستراليا أن تمنح وانج اللجوء السياسي.



بينما أكدت الشرطة الصينية السبت أن وانج ليكيانج هو في الواقع متهم بالاحتيال وفار من العدالة.